В Ялте гражданина Украины осудили за избиение водителя «скорой»
В Ялте мировой судья вынес приговор 30-летнему гражданину Украины, который избил водителя автомобиля скорой помощи на автозаправочной станции. Об этом сообщил
В Ялте мировой судья вынес приговор 30-летнему гражданину Украины, который избил водителя автомобиля скорой помощи на автозаправочной станции. Об этом сообщил
Инцидент произошел 25 июня на АЗС в Алупке. По словам очевидцев, когда «скорая» подъехала к АЗС, там стояла Honda, в которой никого не было. Водителю «скорой» пришлось подъехать к автоколонке с другой стороны. Когда это увидел владелец иномарки, он избил водителя медтранспорта, после чего скрылся. Водитель скорой был госпитализирован.
Совместными усилиями злоумышленник был найден и задержан правоохранителями. Следователи в течение четырех дней собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступления. 30-летнему мужчине инкриминировали пункт «а» части ь статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).
На основании представленных прокуратурой доказательств драчун признан виновным. Мировой судья Ялтинского суда назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.