В Ялте гражданина Украины осудили за избиение водителя «скорой»

Инцидент произошел 25 июня на АЗС в Алупке. По словам очевидцев, когда «скорая» подъехала к АЗС, там стояла Honda, в которой никого не было. Водителю «скорой» пришлось подъехать к автоколонке с другой стороны. Когда это увидел владелец иномарки, он избил водителя медтранспорта, после чего скрылся. Водитель скорой был госпитализирован.