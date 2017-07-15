В Прикамье при лобовом столкновении на трассе пострадали три человека
Авария, в результате которой пострадали три человека, произошла в Прикамье на федеральной трассе 15 июля.
Авария, в результате которой пострадали три человека, произошла в Прикамье на федеральной трассе 15 июля.
«На 475-ом километре трассы М-7 Волга на подъездной к Перми в 13.00 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Toyota допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем “Нива”», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как сообщили в полиции, в результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, выезд на полосу встречного движения является наиболее опасным манёвром, который в результате ДТП, как правило, приводит к получению тяжких травм или гибели участников происшествия.