В Прикамье при лобовом столкновении на трассе пострадали три человека

Источник: Аргументы и факты

«На 475-ом километре трассы М-7 Волга на подъездной к Перми в 13.00 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Toyota допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем “Нива”», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как сообщили в полиции, в результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести.