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17:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье при лобовом столкновении на трассе пострадали три человека

Авария, в результате которой пострадали три человека, произошла в Прикамье на федеральной трассе 15 июля.

Источник: Аргументы и факты

«На 475-ом километре трассы М-7 Волга на подъездной к Перми в 13.00 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Toyota допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем “Нива”», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как сообщили в полиции, в результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, выезд на полосу встречного движения является наиболее опасным манёвром, который в результате ДТП, как правило, приводит к получению тяжких травм или гибели участников происшествия.

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