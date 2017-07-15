Нападение на туристов в Хургаде: стали известны подробности о личности преступника

Источник: 112.ua

Преступник, совершивший нападение на группу туристов в Хургаде, ранее не имел проблем с законом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления безопасности провинции Красное море.

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По данным издания, напавший на иностранцев — 28-летний уроженец египетской провинции Кафр эш-Шейх по имени Абдеррахман Шамс ад-Дин. По данным следствия, он ранее не имел никаких замечаний со стороны органов безопасности. Именно поэтому преступник беспрепятственно приехал в город и смог добраться в туристическую зону.

Также издание Bild сообщает, что напавший был привержен к ИГИЛ. Он контактировал с боевиками в интернете и именно от них получил приказ напасть на иностранцев.

Сообщается, что преступник в пятницу утром прибыл в Хургаду, посетил пятничную молитву в одной из мечетей города, затем в хозяйственном магазине приобрел кухонный нож и отправился на набережную, где располагаются туристические комплексы.

После атаки на туристов в отеле преступник выбросил и нож, и мобильный телефон в море. Позже они ни были найдены и приобщены к делу в качестве основных вещественных доказательств.

Отметим, что сейчас преступник передан органам Высшей прокуратуры государственной безопасности Египта. Его депортировали в Каир, где и будет продолжено расследование.