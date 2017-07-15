Нападение на туристов в Хургаде: стали известны подробности о личности преступника
Сейчас мужчина депортирован в Каир.
Сейчас мужчина депортирован в Каир.
Преступник, совершивший нападение на группу туристов в Хургаде, ранее не имел проблем с законом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления безопасности провинции Красное море.
По данным издания, напавший на иностранцев — 28-летний уроженец египетской провинции Кафр
Также издание Bild сообщает, что напавший был привержен к ИГИЛ. Он контактировал с боевиками в интернете и именно от них получил приказ напасть на иностранцев.
Сообщается, что преступник в пятницу утром прибыл в Хургаду, посетил пятничную молитву в одной из мечетей города, затем в хозяйственном магазине приобрел кухонный нож и отправился на набережную, где располагаются туристические комплексы.
После атаки на туристов в отеле преступник выбросил и нож, и мобильный телефон в море. Позже они ни были найдены и приобщены к делу в качестве основных вещественных доказательств.
Отметим, что сейчас преступник передан органам Высшей прокуратуры государственной безопасности Египта. Его депортировали в Каир, где и будет продолжено расследование.
Напомним, 14 июля в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. Также сообщалось, что погибли две украинки, но эта информация не подтвердилась.