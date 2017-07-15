Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
СМИ: Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
25Юбилей Харрисона Форда
17:28 (мск), источник: 112.ua

Нападение на туристов в Хургаде: стали известны подробности о личности преступника

Сейчас мужчина депортирован в Каир.

Источник: 112.ua

Преступник, совершивший нападение на группу туристов в Хургаде, ранее не имел проблем с законом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления безопасности провинции Красное море.

Читайте также
Погибшими при нападении на отель в Хургаде оказались граждане Германии, а не Украины

По данным издания, напавший на иностранцев — 28-летний уроженец египетской провинции Кафр эш-Шейх по имени Абдеррахман Шамс ад-Дин. По данным следствия, он ранее не имел никаких замечаний со стороны органов безопасности. Именно поэтому преступник беспрепятственно приехал в город и смог добраться в туристическую зону.

Также издание Bild сообщает, что напавший был привержен к ИГИЛ. Он контактировал с боевиками в интернете и именно от них получил приказ напасть на иностранцев.

Сообщается, что преступник в пятницу утром прибыл в Хургаду, посетил пятничную молитву в одной из мечетей города, затем в хозяйственном магазине приобрел кухонный нож и отправился на набережную, где располагаются туристические комплексы.

После атаки на туристов в отеле преступник выбросил и нож, и мобильный телефон в море. Позже они ни были найдены и приобщены к делу в качестве основных вещественных доказательств.

Отметим, что сейчас преступник передан органам Высшей прокуратуры государственной безопасности Египта. Его депортировали в Каир, где и будет продолжено расследование.

Напомним, 14 июля в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. Также сообщалось, что погибли две украинки, но эта информация не подтвердилась.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинец Мазур выиграл "золото" на молодежном ЧЕ в прыжках в длину
«Грузинские авиалинии» отреагировали на решение Минтранса
СМИ сообщили, что напавший в Хургаде мужчина был связан с ИГ
Тони Блэр считает необходимым остановить Брекзит
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
Умерла единственная женщина-лауреат Филдсовской премии
Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях
В РПЦ высказались за продление продэмбарго в России
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь