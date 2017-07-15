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17:36 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ребенок пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы

Ребенок пострадал в результате дорожной аварии в СВАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На 17 проезде Марьиной рощи, во дворе д. 11 автомобиль Chevrolet наехал на ребенка. Он госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил пострадавшего в больницу. «В полете ребенка сопровождали врачи МАЦ и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе центра.

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