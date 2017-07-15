Ребенок пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы
Ребенок пострадал в результате дорожной аварии в СВАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Ребенок пострадал в результате дорожной аварии в СВАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«На 17 проезде Марьиной рощи, во дворе д. 11 автомобиль Chevrolet наехал на ребенка. Он госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил пострадавшего в больницу. «В полете ребенка сопровождали врачи МАЦ и