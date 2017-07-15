На Окружной произошло ДТП с участием грузовика и трех легковушек
Очевидцы сообщают о массовом столкновении транспортных средств на Окружной в Калининграде.
Очевидцы сообщают о массовом столкновении транспортных средств на Окружной в Калининграде.
Как уточняют автомобилисты из сообщества «ВКонтакте», ДТП произошло в районе съезда с Окружной на Советский проспект. Столкнулись грузовик, автобус и две легковых автомобиля.
По данным очевидцев, ДТП случилось по вине водителя «ЗИЛа», который вел себя «неадекватно» — «на вид то ли пьяный, то ли под таблетками». Основной удар грузовика пришелся на автобус.
«Хорошо, что автобус остановил удар потому что в следующей машине семья с ребенком ехала», — пишет один из свидетелей аварии.