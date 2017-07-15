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22:31 (мск), источник: Новый Калининград

На Окружной произошло ДТП с участием грузовика и трех легковушек

Очевидцы сообщают о массовом столкновении транспортных средств на Окружной в Калининграде.

Как уточняют автомобилисты из сообщества «ВКонтакте», ДТП произошло в районе съезда с Окружной на Советский проспект. Столкнулись грузовик, автобус и две легковых автомобиля.

По данным очевидцев, ДТП случилось по вине водителя «ЗИЛа», который вел себя «неадекватно» — «на вид то ли пьяный, то ли под таблетками». Основной удар грузовика пришелся на автобус.

«Хорошо, что автобус остановил удар потому что в следующей машине семья с ребенком ехала», — пишет один из свидетелей аварии.

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