На Окружной произошло ДТП с участием грузовика и трех легковушек

Как уточняют автомобилисты из сообщества «ВКонтакте», ДТП произошло в районе съезда с Окружной на Советский проспект. Столкнулись грузовик, автобус и две легковых автомобиля.

По данным очевидцев, ДТП случилось по вине водителя «ЗИЛа», который вел себя «неадекватно» — «на вид то ли пьяный, то ли под таблетками». Основной удар грузовика пришелся на автобус.

«Хорошо, что автобус остановил удар потому что в следующей машине семья с ребенком ехала», — пишет один из свидетелей аварии.