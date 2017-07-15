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22:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Улицы Уфы вновь затопило дождевыми водами

В субботу, 15 июля, на Уфу вновь обрушился мощный дождь.

Источник: ГТРК Башкортостан

Во второй половине дня сильный ливень затопил некоторые улицы и магистрали Уфы. Огромные реки дождевой воды образовались на улицах Айская и Бакалинская.

Автомобилисты вынуждены были выехать на встречную полосу, потому что легковушки практически «захлебывались» в воде. Так, на некоторых участках проезжей части появились лужи, достигающие уровня капота автомобиля.

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