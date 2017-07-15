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20:25 (мск), источник: Tengrinews

Мусоровоз сгорел около АЗС в Алматы

Мусоровоз сгорел около АЗС в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел в микрорайоне Дорожник. В результате пожара никто не пострадал. Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, в 20.34 часов на пульт «101» поступило сообщение о том, что горит автомашина по адресу: Жетысуский район, Северное кольцо около магазина «Метро».

«Уже через пять минут, в 29.39 пожарные расчеты были на месте вызова. Информация с места вызова подтвердилась: горела автомашина марки FAW (мусоровоз) на площади 15 квадратных метров. Пожар локализован в 20.46 часов и ликвидирован в 21.03 часов. Жертв и пострадавших нет», — сообщила она.

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