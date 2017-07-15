Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Как изменился Улюкаев с момента задержания
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
СМИ: Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Зомби Большой двадцатки
19:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Эквадоре перевернулся и загорелся автобус, не менее 14 человек погибли

Автобус следовал из столицы страны Кито в город Ла-Мана.

ТАСС, 15 июля. По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре. Об этом сообщила в субботу местная газета El Comercio.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ее данным, автобус следовал из эквадорской столицы Кито в город Ла-Мана. По неустановленной пока причине на одном из участков скоростного шоссе он перевернулся и загорелся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция начала расследование причин случившегося. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
DPA: напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
«Грузинские авиалинии» отреагировали на решение Минтранса
СМИ раскрыли личность напавшего на туристов в Хургаде мужчины
Попавшихся на допинге спортсменов лишат стипендии президента РФ
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях
В РПЦ высказались за продление продэмбарго в России
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь