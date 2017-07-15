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20:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Херсоном бушует лесной пожар

Согласно информации, к ликвидации пожара привлечены 75 человек личного состава и 21 единица техники. На месте происшествия находится оперативная группа Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Херсонской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В Херсонской области на территории Днепровского лесничества возник пожар. Об этом сообщила субботу пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

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Как сообщается, горит лесная подстилка на площади около 5 гектаров.

«В 14.47 вблизи села Крынки на территории Днепровского лесничества ГП “Цюрупинское” произошло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 5 га», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены 75 человек личного состава и 21 единица техники. На месте происшествия находится оперативная группа Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Херсонской области во главе с полковником Сергеем Черным.

Ранее сообщалось, что пожар возник на складе древесины в Киевской области, спасателям удалось локализировать его на площади 1 тысяча квадратных метров.

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