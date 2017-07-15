В деле об обрушении дома в Шахане появился ещё один подозреваемый
Председателю домкома обрушившегося дома вменяют две уголовные статьи.
Председателю домкома обрушившегося дома вменяют две уголовные статьи.
Уголовное дело начато в отношении председателя домкома пятиэтажки, в подвале которого 1 января этого года произошёл взрыв котла отопления, сообщает МИА «Казинформ». Расследование ведёт управление специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.
Председателя домкома Мурата Сулейменова обвиняют по двум статьям УК РК: «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Причинение смерти по неосторожности».
«Подозреваемый не водворен в следственный изолятор. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Дело находится в производстве», — сообщили в управлении специальных прокуроров.
Как сообщает агентство, подозреваемый не признает вину. Он заявляет, что отопительные котлы
Ранее
Месяц назад прокуроры попросили суд города Шахтинск передать уголовное дело по факту взрыва отопительного котла в пятиэтажном жилом доме и гибели девяти человек в суд другого города. Гособвинение ссылается на возможную необъективность суда при назначении наказания пятерым подсудимым.
В результате трагедии в посёлке Шахан, где вечером 1 января обрушилась часть многоэтажки, погибли девять человек. Двое были спасены