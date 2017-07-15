В деле об обрушении дома в Шахане появился ещё один подозреваемый

Источник: Informburo.kz

Уголовное дело начато в отношении председателя домкома пятиэтажки, в подвале которого 1 января этого года произошёл взрыв котла отопления, сообщает МИА «Казинформ». Расследование ведёт управление специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.

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Председателя домкома Мурата Сулейменова обвиняют по двум статьям УК РК: «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Причинение смерти по неосторожности».

«Подозреваемый не водворен в следственный изолятор. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Дело находится в производстве», — сообщили в управлении специальных прокуроров.

Как сообщает агентство, подозреваемый не признает вину. Он заявляет, что отопительные котлы из-за отсутствия центрального отопления в домах Шахана вынудили установить региональные и центральные органы исполнительной власти.

Ранее из-за обрушения дома в Шахане в бездействии по службе обвинили пятерых чиновников: акима посёлка Шахан Мурата Жакупова, его заместителя Акетая Нажмидена, главного специалиста по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Марию Жумабекову, и.о. начальника отдела ЖКХ Шахтинска Алмаса Омарханова и главного специалиста этого же отдела Нуржана Маханбетова. Вину пятеро чиновников не признают.

Месяц назад прокуроры попросили суд города Шахтинск передать уголовное дело по факту взрыва отопительного котла в пятиэтажном жилом доме и гибели девяти человек в суд другого города. Гособвинение ссылается на возможную необъективность суда при назначении наказания пятерым подсудимым.