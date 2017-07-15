В торговом центре «Авиапарк» в Москве проводят эвакуацию
Как сообщил источник в экстренных службах города, торговый центр эвакуируют
Как сообщил источник в экстренных службах города, торговый центр эвакуируют
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Эвакуация из ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле проводится
«Причина эвакуации из ТЦ “Авиапарк” — угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр «Авиапарк» эвакуируют в связи с появлением «технических сложностей».
ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.
Эвакуация из ТЦ «Авиапарк» проводилась несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.