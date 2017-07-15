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20:33 (мск), источник: ТАСС

В торговом центре «Авиапарк» в Москве проводят эвакуацию

Как сообщил источник в экстренных службах города, торговый центр эвакуируют из-за угрозы взрыва.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Эвакуация из ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле проводится из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

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«Причина эвакуации из ТЦ “Авиапарк” — угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр «Авиапарк» эвакуируют в связи с появлением «технических сложностей».

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ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.

Эвакуация из ТЦ «Авиапарк» проводилась несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.

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