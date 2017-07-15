СМИ раскрыли личность напавшего на туристов в Хургаде мужчины
Напавшего на туристов с ножом в Хургаде мужчину зовут Абдул Рахман Шамс Шаабан. Ему 28 лет, он родился в провинции
Напавшего на туристов с ножом в Хургаде мужчину зовут Абдул Рахман Шамс Шаабан. Ему 28 лет, он родился в провинции
Об этом сообщает в субботу, 15 июля, Al Arabiya со ссылкой на источники в египетских силовых структурах.
По данным издания, молодому человеку 28 лет, он родился в провинции
Как передает РИА Новости со ссылкой на
Ранее таблоид Bild сообщил, что напавший на туристов человек был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По информации издания, он общался с экстремистами через интернет и именно от них получил приказ атаковать иностранцев.
Нападение на отель Sunny Days El Palacio Resort произошло 14 июля, в результате погибли две немки, еще четверо иностранок получили ранения. Среди них — уроженка Украины с российским гражданством, две гражданки Армении и одна — Чехии.
Преступник проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха. Он атаковал туристок в воде, после чего пытался скрыться, но был задержан на территории соседнего отеля. Мотивы нападавшего неизвестны.