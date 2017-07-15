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20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ раскрыли личность напавшего на туристов в Хургаде мужчины

Напавшего на туристов с ножом в Хургаде мужчину зовут Абдул Рахман Шамс Шаабан. Ему 28 лет, он родился в провинции Кафр-эш-Шейх на севере страны. Молодой человек окончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета Аль-Азхар, после учебы год проработал бухгалтером в Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

Об этом сообщает в субботу, 15 июля, Al Arabiya со ссылкой на источники в египетских силовых структурах.

По данным издания, молодому человеку 28 лет, он родился в провинции Кафр-эш-Шейх на севере страны. Он окончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета Аль-Азхар.

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Как передает РИА Новости со ссылкой на Al-Wafd, после учебы Абдул Рахман год проработал бухгалтером в Саудовской Аравии. По словам соседей, молодой человек жил в большой дружной семье, во время учебы подрабатывал в Хургаде, куда вновь уехал после зарубежной стажировки.

Ранее таблоид Bild сообщил, что напавший на туристов человек был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По информации издания, он общался с экстремистами через интернет и именно от них получил приказ атаковать иностранцев.

Нападение на отель Sunny Days El Palacio Resort произошло 14 июля, в результате погибли две немки, еще четверо иностранок получили ранения. Среди них — уроженка Украины с российским гражданством, две гражданки Армении и одна — Чехии.

Преступник проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха. Он атаковал туристок в воде, после чего пытался скрыться, но был задержан на территории соседнего отеля. Мотивы нападавшего неизвестны.

Комментарии
1
Иван Игнатущенко
Лошара. Че на мужиков то не напал? Ну да можно и отхватить...
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