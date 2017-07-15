Здание без крыши и летающий мусорный бак. Как ураган бушевал в Воронеже

В здании на улице 9 Января, где расположен ресторан «Шёлковый путь», ветер во время ливня снёс крышу. Её недавно перекрывали, и, вероятно, не успели закрепить, предположили пользователи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XoW3-lWMtgg?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, пользователь Владимир Крапивенских выложил на канале Youtube видео двора нового жилого комплекса «Скандинавия», который находится в переулке Газовый.

На записи видно, как ветер «бросает» на припаркованные автомобили металлический мусорный контейнер. Ураган повалил большой бак, мусор высыпался, конструкция стала летать по двору, и ударила несколько машин.

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Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о непогоде в выходные 15 и 16 июля. Синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также местами сильные дожди, град и грозы, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.