Здание без крыши и летающий мусорный бак. Как ураган бушевал в Воронеже
Воронежские пользователи делятся фото и видео урагана, который обрушился на Воронеж вечером в субботу, 15 июля.
Воронежские пользователи делятся фото и видео урагана, который обрушился на Воронеж вечером в субботу, 15 июля.
В здании на улице 9 Января, где расположен ресторан «Шёлковый путь», ветер во время ливня снёс крышу. Её недавно перекрывали, и, вероятно, не успели закрепить, предположили пользователи.
Кроме того, пользователь Владимир Крапивенских выложил на канале Youtube видео двора нового жилого комплекса «Скандинавия», который находится в переулке Газовый.
На записи видно, как ветер «бросает» на припаркованные автомобили металлический мусорный контейнер. Ураган повалил большой бак, мусор высыпался, конструкция стала летать по двору, и ударила несколько машин.
Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о непогоде в выходные 15 и 16 июля. Синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также местами сильные дожди, град и грозы, сообщила
Спасатели напомнили, что во время грозы не стоит подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном. Лучше выключить мобильный телефон. При граде специалисты рекомендовали не выходить из дома. Если непогода застала на улице, необходимо найти укрытие и защитить голову от ударов градин. Во время сильного ветра следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких строений.