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21:34 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило о грозе с градом, надвигающейся на Москву

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи (ЛЭП) и падение деревьев, сообщает столичный главк МЧС России.

Источник: РИА Новости

«В ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля ночью и утром до 11:00 16 июля местами в городе Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 18−23 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В случае ухудшения погоды возможно скопление воды на дорожном полотне, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом, повреждения остекления жилых и нежилых зданий, сообщает столичный главк МЧС.

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