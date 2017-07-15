МЧС предупредило о грозе с градом, надвигающейся на Москву

«В ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля ночью и утром до 11:00 16 июля местами в городе Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 18−23 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В случае ухудшения погоды возможно скопление воды на дорожном полотне, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом, повреждения остекления жилых и нежилых зданий, сообщает столичный главк МЧС.