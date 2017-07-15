В центре Харькова подорвали недострой
Травмированных и пострадавших нет.
Травмированных и пострадавших нет.
В центре Харькова сегодня утром подорвали недострой, расположенный на пр. Науки. Об этом сообщает
«Согласно решению уполномоченных органов местного самоуправления патрульные перекрывали движение пешеходов и транспортных средств на участке проспекта Науки от улицы Новгородской до Отакара Яроша. В результате взрыва недострой, как и планировалось, был снесен. Травмированных и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Видео самого подрыва опубликовали местные СМИ.