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15 июля, источник: 112.ua

В центре Харькова подорвали недострой

Травмированных и пострадавших нет.

В центре Харькова сегодня утром подорвали недострой, расположенный на пр. Науки. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

«Согласно решению уполномоченных органов местного самоуправления патрульные перекрывали движение пешеходов и транспортных средств на участке проспекта Науки от улицы Новгородской до Отакара Яроша. В результате взрыва недострой, как и планировалось, был снесен. Травмированных и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Видео самого подрыва опубликовали местные СМИ.

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