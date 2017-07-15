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21:51 (мск), источник: Tengrinews

Отель в Хургаде атаковал бывший бухгалтер — СМИ

Напавший на иностранных туристок в Хургаде 28-летний Абдель Рахман закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета «Аль-Азхар», а затем год работал бухгалтером в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал газеты «Аль-Вафд».

Источник: Tengrinews

«Это очень простой молодой человек. Он жил в большой дружной семье: родители, две сестры и еще один брат. Хороший парень, никаких проблем с ним не было. Когда учился, подрабатывал в Хургаде, чтобы оплачивать университет. После получения диплома уехал в Саудовскую Аравию, где год работал бухгалтером в автосалоне. Затем вернулся в Египет, потом снова уехал работать в Хургаду», — рассказали соседи преступника.

Родители Рахмана отказываются общаться с журналистами, они не могут поверить, что их сын может быть замешан в истории с нападением на иностранных туристок в Хургаде.

Напомним, 14 июля мужчина с ножом пробрался на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России.

У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Нападавший был задержан. Мотивы преступления пока не известны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.

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