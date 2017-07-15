Отель в Хургаде атаковал бывший бухгалтер — СМИ

Источник: Tengrinews

«Это очень простой молодой человек. Он жил в большой дружной семье: родители, две сестры и еще один брат. Хороший парень, никаких проблем с ним не было. Когда учился, подрабатывал в Хургаде, чтобы оплачивать университет. После получения диплома уехал в Саудовскую Аравию, где год работал бухгалтером в автосалоне. Затем вернулся в Египет, потом снова уехал работать в Хургаду», — рассказали соседи преступника.

Родители Рахмана отказываются общаться с журналистами, они не могут поверить, что их сын может быть замешан в истории с нападением на иностранных туристок в Хургаде.

Напомним, 14 июля мужчина с ножом пробрался на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России.