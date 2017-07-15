В Воронежской области объявили срочное штормовое предупреждение

Источник: РИА "Воронеж"

«В первой половине ночи 16 июля 2017 года местами по Воронежской области ожидаются сильные грозы, дожди, град. Усиление ветра при грозе — до 17−22 м/сек», — говорится в докладе.

Из-за не погоды в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач и линий связи, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций. Возможны подтопления в местах, где нет ливневых канализаций или они неисправны. Есть также риск повреждения сельскохозяйственных культур. Возможно проявление эрозионных и оползневых процессов в местах с большим уклоном рельефа.

Регуправление МЧС порекомендовало жителям Воронежа и районов области по возможности оставаться дома или в укрытии. При усилении ветра следует убрать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, плотно закрыть окна, двери и чердачные люки.

При скачках напряжения надо обесточить все электроприборы, выдернув вилки из розеток. Для освещения квартиры лучше запастись свечами, а при их использовании быть максимально осторожными.

На улице нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 5−8 м. Если провод, оборвавшись, упал вблизи, надо выходить из зоны поражения током мелкими шагами или прыжками, держа ступни ног вместе. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном. Если гроза застала вас в автомобиле, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.