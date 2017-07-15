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22:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области объявили срочное штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по региону со ссылкой на доклад Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передало срочное штормовое предупреждение. Сообщение поступило в 20:11 субботы, 15 июля.

Источник: РИА "Воронеж"

«В первой половине ночи 16 июля 2017 года местами по Воронежской области ожидаются сильные грозы, дожди, град. Усиление ветра при грозе — до 17−22 м/сек», — говорится в докладе.

Из-за непогоды в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач и линий связи, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций. Возможны подтопления в местах, где нет ливневых канализаций или они неисправны. Есть также риск повреждения сельскохозяйственных культур. Возможно проявление эрозионных и оползневых процессов в местах с большим уклоном рельефа.

Регуправление МЧС порекомендовало жителям Воронежа и районов области по возможности оставаться дома или в укрытии. При усилении ветра следует убрать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, плотно закрыть окна, двери и чердачные люки.

При скачках напряжения надо обесточить все электроприборы, выдернув вилки из розеток. Для освещения квартиры лучше запастись свечами, а при их использовании быть максимально осторожными.

На улице нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 5−8 м. Если провод, оборвавшись, упал вблизи, надо выходить из зоны поражения током мелкими шагами или прыжками, держа ступни ног вместе. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном. Если гроза застала вас в автомобиле, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. Телефон доверия МЧС по региону — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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