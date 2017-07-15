В Ставропольском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два пассажира
Авария произошла 15 июля в 19:30 на 6 км автодороги «Тольятти — Хрящевка» в Ставропольском районе области.
Авария произошла 15 июля в 19:30 на 6 км автодороги «Тольятти — Хрящевка» в Ставропольском районе области.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и оказали первую помощь пострадавшим.
По предварительной информации сотрудников ГИБДД, один из водителей допустил столкновение с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП медицинская помощь была оказана двум пассажирам, госпитализация им не потребовалась.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, сообщает