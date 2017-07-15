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22:38 (мск), источник: НИА Самара

В Ставропольском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два пассажира

Авария произошла 15 июля в 19:30 на 6 км автодороги «Тольятти — Хрящевка» в Ставропольском районе области.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и оказали первую помощь пострадавшим.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, один из водителей допустил столкновение с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП медицинская помощь была оказана двум пассажирам, госпитализация им не потребовалась.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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