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15 июля, источник: Lenta.Ru

На Украине показали последнее СМС от Вороненкова

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в эфире передачи «Гордон» на телеканале «112 Украина» продемонстрировал СМС-сообщение, отправленное бывшим депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым за две минуты до своей гибели. Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (с 24:54).

«Денис Вороненков погиб в 11:23. А последнее свое СМС он написал мне в 11:21, это было СМС о том, что он мне сбросил интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. “Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается”. Я ответил “Гуд”, через несколько минут Дениса не стало», — рассказал Геращенко.

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».

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