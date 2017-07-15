На Украине показали последнее СМС от Вороненкова

«Денис Вороненков погиб в 11:23. А последнее свое СМС он написал мне в 11:21, это было СМС о том, что он мне сбросил интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. “Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается”. Я ответил “Гуд”, через несколько минут Дениса не стало», — рассказал Геращенко.