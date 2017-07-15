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15 июля, источник: Интерфакс

Около 60 населенных пунктов Тульской области остались без света

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Энергоснабжение нарушено в 58 населенных пунктах Тульской области, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

«В 22:21 на пульт диспетчера “Единой службы спасения-112” поступило сообщение о частичном нарушении электроснабжения в двух муниципальных образованиях Тульской области: Суворовском и Одоевском районах, с общим количеством более 58 населенных пунктов и порядка 5000 человек», — говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

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