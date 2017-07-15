Около 60 населенных пунктов Тульской области остались без света
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Энергоснабжение нарушено в 58 населенных пунктах Тульской области, сообщает в субботу
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Энергоснабжение нарушено в 58 населенных пунктах Тульской области, сообщает в субботу
«В 22:21 на пульт диспетчера “Единой службы спасения-112” поступило сообщение о частичном нарушении электроснабжения в двух муниципальных образованиях Тульской области: Суворовском и Одоевском районах, с общим количеством более 58 населенных пунктов и порядка 5000 человек», — говорится в сообщении.
На месте работают
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.