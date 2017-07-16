В Абхазии установили личности подозреваемых в убийстве российского туриста

О нападении грабителей на группу отдыхающих из Москвы стало известно 11 июля. Несколько туристов были похищены, позже их освободили. В результате атаки от ножевых ранений погиб россиянин Андрей Кабанов, в связи с чем Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Дело возбудила и абхазская прокуратура.

По словам господина Килбы, нападавших было двое: один уже задержан, второй — находится в розыске. Их имена и фамилии он не уточнил, отметив, что детали о фигурантах дела будут обнародованы после того, как будет собрана доказательная база.