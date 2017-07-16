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03:54 (мск), источник: ТАСС

В Калифорнии мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кошки

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американец Роберт Фармер был приговорен Высшим судом города Санта-Клара (штат Калифорния) к 16 годам тюремного заключения за убийство 21 кошки. Об этом сообщила в субботу газета USA Today.

Кошки начали пропадать в одном из районов города в сентябре 2015 года, после этого их находили мертвыми.

Спустя месяц после первого исчезновения животного на парковке магазина хозяйственных товаров полиция обнаружила машину, на приборной панели которой лежала мертвая кошка. В автомобиле также были найдены перчатки с кровью и шерстью и охотничий нож. Сам 26-летний преступник в этот момент спал в машине.

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