В Калифорнии мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кошки

Кошки начали пропадать в одном из районов города в сентябре 2015 года, после этого их находили мертвыми.

Спустя месяц после первого исчезновения животного на парковке магазина хозяйственных товаров полиция обнаружила машину, на приборной панели которой лежала мертвая кошка. В автомобиле также были найдены перчатки с кровью и шерстью и охотничий нож. Сам 26-летний преступник в этот момент спал в машине.