Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
10 трагических и странных смертей во время секса
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец снял квартиру и лишился имущества

Приморец снял квартиру и лишился имущества.

В Уссурийске мужчина пострадал от человека, который сдавал ему квартиру, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился 34-летний местный житель. Мужчина заявил о хищении принадлежащего ему мобильного телефона.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что в дома барачного типа по улице Попова заявитель арендовал квартиру, откуда был похищен мобильный телефон.

Полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, являющегося хозяином квартиры. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенный телефон обнаружен, изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Бруевич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Легковушка влетела в палатки отдыхающих на пляже в Приморье (видео)
«Грузинские авиалинии» сокращают число авиарейсов
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Макрон: Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении
Скончался актер Владимир Толоконников
Турки вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими
Спорт
Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде Для российской пары эта победа стала третьей на турнирах Большого шлема
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь