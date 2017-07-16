Приморец снял квартиру и лишился имущества
Приморец снял квартиру и лишился имущества.
Приморец снял квартиру и лишился имущества.
В Уссурийске мужчина пострадал от человека, который сдавал ему квартиру, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
В полицию обратился 34-летний местный житель. Мужчина заявил о хищении принадлежащего ему мобильного телефона.
На место происшествия прибыла
Установлено, что в дома барачного типа по улице Попова заявитель арендовал квартиру, откуда был похищен мобильный телефон.
Полицейские задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, являющегося хозяином квартиры. В отделе полиции он дал признательные показания.
Похищенный телефон обнаружен, изъят и возвращен владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Виктор Бруевич.