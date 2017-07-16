Мужчина утонул на набережной Амура в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.

Очередной случай на Набережной Хабаровска показал, что купание в необорудованных местах крайне опасно. Днем в субботу, 15 июля, мужчина отправился купаться в районе утёса и не справился с течением, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Очевидцы пытались помочь мужчине, но его отнесло сильными потоками воды вниз по реке. Поисковые работы, которые проводились силами инспекторов ГИМС МЧС России и городской поисково-спасательной службы на катерах успехов не принесли. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Начиная с апреля, на территории Хабаровского края на водоёмах погибли 15 человек, из них 8 в черте города Хабаровска. Жертвами воды стали как рыбаки и отдыхающие на маломерных судах, так и те, кто купался на «стихийных» пляжах.

«Сейчас стоит жаркая погода. Люди своё свободное время предпочитают проводить вблизи водоёмов. И зачастую выбирают места, где о соблюдении хоть каких-либо элементарных мер безопасности говорить не приходится. Это и сильное течение, опасное дно, мусор и многое другое. Не редко отдых сопровождается употреблением спиртных напитков, что также усугубляет как физическое состояние людей, так и возможность адекватно оценить возможные угрозы. Как итог — это гибель на воде», — отмечает главный государственный инспектор по маломерным судам в Хабаровском крае Равиль Латыпов.

На сегодняшний день в Хабаровском крае освидетельствование сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам прошли девять мест массового отдыха людей у воды: в г. Хабаровске — база отдыха Аризона в районе п. Березовка и пруды в парке «Северный»; Хабаровский район — в районе экопарка в с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина»; Комсомольский район — водоём в парке «Силинский», г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная; г. Амурск — центральный пляж, п. Солнечный — место отдыха на озере Хрустальном. На всех допущенных к эксплуатации местах установлены спасательные посты, имеются связь с экстренными службами и средства спасания, обученный персона, обследовано дно водоёма.

Граждане беспечно относятся к безопасности. Они сами идут на «стихийные пляжи» и берут с собой детей. Особую опасность представляют различные искусственней котлованы, карьеры, где скапливается вода. Нужно очень внимательно подходить к выбору места отдыха, обращать внимание на установленные информационные и предупреждающие знаки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. Во время школьных каникул взрослым надо быть более бдительными и проводить беседы с детьми об опасности нахождения у таких водоёмов.