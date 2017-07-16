Мужчина утонул на набережной Амура в Хабаровске
Очевидцы сообщают, что он не справился с течением.
Очевидцы сообщают, что он не справился с течением.
Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.
Очередной случай на Набережной Хабаровска показал, что купание в необорудованных местах крайне опасно. Днем в субботу, 15 июля, мужчина отправился купаться в районе утёса и не справился с течением, сообщили ИА AmurMedia в
Очевидцы пытались помочь мужчине, но его отнесло сильными потоками воды вниз по реке. Поисковые работы, которые проводились силами инспекторов ГИМС МЧС России и городской
Начиная с апреля, на территории Хабаровского края на водоёмах погибли 15 человек, из них 8 в черте города Хабаровска. Жертвами воды стали как рыбаки и отдыхающие на маломерных судах, так и те, кто купался на «стихийных» пляжах.
«Сейчас стоит жаркая погода. Люди своё свободное время предпочитают проводить вблизи водоёмов. И зачастую выбирают места, где о соблюдении хоть
На сегодняшний день в Хабаровском крае освидетельствование сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам прошли девять мест массового отдыха людей у воды: в г. Хабаровске — база отдыха Аризона в районе п. Березовка и пруды в парке «Северный»; Хабаровский район — в районе экопарка в с. Воронежское,
Граждане беспечно относятся к безопасности. Они сами идут на «стихийные пляжи» и берут с собой детей. Особую опасность представляют различные искусственней котлованы, карьеры, где скапливается вода. Нужно очень внимательно подходить к выбору места отдыха, обращать внимание на установленные информационные и предупреждающие знаки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. Во время школьных каникул взрослым надо быть более бдительными и проводить беседы с детьми об опасности нахождения у таких водоёмов.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю обращаются ко всем жителям края с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах, не оставлять детей без присмотра.