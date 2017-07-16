Останки седьмого погибшего найдены на месте пожара в Братске
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Число жертв пожара в Братске увеличилось до семи человек, сообщил агентству «Интерфакс» представитель ГУ МЧС по Иркутской области.
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Число жертв пожара в Братске увеличилось до семи человек, сообщил агентству «Интерфакс» представитель ГУ МЧС по Иркутской области.
«При разборе завалов обнаружены останки седьмого погибшего», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о шести погибших в результате пожара в садоводстве «Железнодорожник» в городе Братске Иркутской области. «В ходе разбора и проливки конструкций пожарные обнаружили останки шести человек. Предположительно, среди них трое детей», — сообщил «Интерфаксу» глава