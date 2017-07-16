Поиски 3-летней Нади П. из ЕАО вновь оказались безрезультатными

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.

Возобновленные поиски пропавшей 3-летней Нади П. из с. Соцгородок ЕАО результатов не дали. Волонтеры по просьбе следствия два дня — пятницу и субботу — обследовали окрестности населенного пункта, где жила девочка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА EAOMedia.

— В прошедших в пятницу и субботу поисках приняли участие порядка 15 человек. Это волонтеры из Хабаровска и Биробиджана. Мы, согласно задачам следствия, обследовали лесной массив и марь у с. Соцгородок. Однако обнаружить ребенка не удалось. Поисков на воде в этот раз не было, — рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Восток» Ольга Щукина.

По словам координатора ПСО «Восток», при возникновении новой информации волонтеры готовы продолжить поиски в любое время.

Напомним, утро 14 июня в Еврейской автономной области началось с чрезвычайной информации— в с. Соцгородок Смидовичского района пропала 3-летняя Надя П. По информации правоохранительных органов, девочку последний раз видели вечером 13 июня. К поискам несовершеннолетней сразу подключились сотрудники полиции, МЧС и военнослужащие. По факту исчезновения — возбуждено уголовное дело.

В первый же день поисков в с. Соцгородок из Хабаровска, Биробиджана и Смидовичей стали приезжать волонтеры. К вечеру 14 июня их насчитывалось более 100 человек. Добровольцев делили на отряды по 9−12 человек и закрепляли за секторами. Основная их задача — заглянуть в каждый колодец, овраг, проверить заброшенные строения. В темное время суток, когда волонтеров отпускали по домам, работали дроны с тепловизорами. Одновременно работали спасатели МЧС. Водолазы ведовства проверяли близлежащие водоемы.

15 июня в Биробиджане прошло экстренное совещание. Губернатор региона Александр Левинталь поручил зампреду правительства Елене Лагошиной обсудить с главами муниципальных районов профилактическую работу с семьями, имеющими малолетних детей. Региональные власти оказали первую помощь семье разыскиваемой 3-летней девочки: остальных детей отправили на два месяца в детский дом № 1.

Согласно последней информации о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения девочки в с. Соцгородок ЕАО, в настоящее время рассматриваются и отрабатываются все возможные версии, в том числе связанные как с несчастным случаем, который мог произойти с девочкой, а также с убийством, похищением и совершением иных преступлений. Пока ни одна из них не подтверждается.