В Китае четырнадцать человек погибли при пожаре в жилом доме
ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Четырнадцать человек стали жертвами пожара в жилом доме в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает местный телеканал Jiangsu TV.
ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Четырнадцать человек стали жертвами пожара в жилом доме в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает местный телеканал Jiangsu TV.
Пожар разгорелся в воскресенье около 4.30 утра (суббота 23.30 мск) в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу.
На момент возгорания в доме находились более 20 человек.
К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.