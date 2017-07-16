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06:22 (мск), источник: РИА Новости

В Китае четырнадцать человек погибли при пожаре в жилом доме

ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Четырнадцать человек стали жертвами пожара в жилом доме в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает местный телеканал Jiangsu TV.

Пожар разгорелся в воскресенье около 4.30 утра (суббота 23.30 мск) в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу.

На момент возгорания в доме находились более 20 человек.

К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.

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