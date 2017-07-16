Один грузовик дважды за день попал в одинаковые ДТП

Первое столкновение произошло в 7 часов утра 15 июля на улице Танковой, неподалеку от перекрестка с улицами Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого. MAN перестраивался в соседний ряд и зацепил легковушку.

Через пять часов, в 12.30, этот же самосвал отметился в похожей аварии на проезде Энергетиков. Участники аварии двигались в сторону площади Энергетиков: Nissan — в правом ряду, самосвал — в среднем ряду.

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В районе выезда с АЗС «Газпромнефть» MAN при перестроении ударил Nissan. От удара тот отлетел в столб на тротуаре. В момент аварии в легковушке находились три человека — водитель и две пассажирки. Одна из них сильно ушибла ногу, прибывшие на место аварии медики оказали ей первую помощь.

«Грузовики стали ездить, не смотря никуда — ни по сторонам, ни по зеркалам! С огромным превышением скорости! Ему то пофиг — он большой, а люди пострадали», — отметил подписчик паблика «АСТ-54» Игорь Голубятников.