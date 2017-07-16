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10:22 (мск), источник: VN.ru

Один грузовик дважды за день попал в одинаковые ДТП

Самосвал MAN два раза за день попал в ДТП — аварии случились с промежутком пять часов. В первый раз пострадала Honda Orthia, во второй — Nissan Cefiro, сообщает новосибирский «Автоспас».

Первое столкновение произошло в 7 часов утра 15 июля на улице Танковой, неподалеку от перекрестка с улицами Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого. MAN перестраивался в соседний ряд и зацепил легковушку.

Через пять часов, в 12.30, этот же самосвал отметился в похожей аварии на проезде Энергетиков. Участники аварии двигались в сторону площади Энергетиков: Nissan — в правом ряду, самосвал — в среднем ряду.

Во время загрузки произошла ошибка.

В районе выезда с АЗС «Газпромнефть» MAN при перестроении ударил Nissan. От удара тот отлетел в столб на тротуаре. В момент аварии в легковушке находились три человека — водитель и две пассажирки. Одна из них сильно ушибла ногу, прибывшие на место аварии медики оказали ей первую помощь.

«Грузовики стали ездить, не смотря никуда — ни по сторонам, ни по зеркалам! С огромным превышением скорости! Ему то пофиг — он большой, а люди пострадали», — отметил подписчик паблика «АСТ-54» Игорь Голубятников.

Месяц назад грузовая «ГАЗель» не вписалась в поворот и протаранила семь припаркованных машин. В списке жертв оказались Nissan Almera, Opel, Mazda, Nissan, Lexus GS 400, Honda CR-V и Renault Logan.

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