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10:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Следователи проверят гибель двоих челябинцев в озере Смолино

Люди погибли из-за дырявой лодки.

Мужчина и женщина утонули в озере Смолино, поиски тел завершены, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла 4 июля. Челябинцы поплыли на надувной лодке, которая, по предварительной информации, была с дефектом. Родственники утонувших заявили в полицию, тела были обнаружены спустя 10 дней.

«В настоящее время проводится проверка. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено», — рассказывают в ведомстве.

Напомним, трагедия на пруду Максимка в районе посёлка Тогузак вечером 2 июля унесла жизни семи человек: лодка с тремя взрослыми и шестью детьми перевернулась, двое мужчин с берега бросились на помощь, но выплыть не смогли. Спаслись две женщины и двое детей. В момент ЧП ни на ком из пассажиров не было спасательных жилетов, а сама лодка оказалась сильно перегружена.

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