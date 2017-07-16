Следователи проверят гибель двоих челябинцев в озере Смолино

Трагедия произошла 4 июля. Челябинцы поплыли на надувной лодке, которая, по предварительной информации, была с дефектом. Родственники утонувших заявили в полицию, тела были обнаружены спустя 10 дней.

Напомним, трагедия на пруду Максимка в районе посёлка Тогузак вечером 2 июля унесла жизни семи человек: лодка с тремя взрослыми и шестью детьми перевернулась, двое мужчин с берега бросились на помощь, но выплыть не смогли. Спаслись две женщины и двое детей. В момент ЧП ни на ком из пассажиров не было спасательных жилетов, а сама лодка оказалась сильно перегружена.