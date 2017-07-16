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07:05 (мск), источник: РБК

СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в городе Братск, жертвами которого стали семь человек. Об этом сообщается на сайте управления СК России по Иркутской области.

Источник: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Инцидент произошел 16 июля в садовом товариществе «Железнодорожник». Среди погибших, по предварительным данным, трое детей, отмечает СК. По данным ведомства, сгорели дом и баня.

По словам представителя МЧС по Иркутской области Андрея Шутова, дом стоял на окраине товарищества, поэтому пожарные поздно обнаружили место ЧП, передавало агентство «Интерфакс». В ведомстве отметили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание или «внесение постороннего источника огня».

Как рассказал Шутов, дом, в котором произошло возгорание, снимала женщина, сообщает местный портал Irk.ru. Накануне ЧП к ней приехали гости с детьми. Представитель МЧС добавил, что рядом с домом стоял автомобиль, который, предположительно, принадлежал одному из погибших. Irk.ru отмечает, что дом не был оборудован печным отоплением, и предназначался для проживания только в летнее время.

Слова соболезнования родным и близким погибших выразил мэр Братска Сергей Серебренников. На своей странице в Facebook он назвал произошедшее «страшной трагедией».

Комментарии
1
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Не дай бог такое!
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