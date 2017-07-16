СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске

По словам представителя МЧС по Иркутской области Андрея Шутова, дом стоял на окраине товарищества, поэтому пожарные поздно обнаружили место ЧП, передавало агентство «Интерфакс». В ведомстве отметили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание или «внесение постороннего источника огня».

Как рассказал Шутов, дом, в котором произошло возгорание, снимала женщина, сообщает местный портал Irk.ru. Накануне ЧП к ней приехали гости с детьми. Представитель МЧС добавил, что рядом с домом стоял автомобиль, который, предположительно, принадлежал одному из погибших. Irk.ru отмечает, что дом не был оборудован печным отоплением, и предназначался для проживания только в летнее время.