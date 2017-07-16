Мальчик из Красноярска утонул на отдыхе у бабушки
Ребенок убежал от взрослых и погиб.
Ребенок убежал от взрослых и погиб.
В Курагинском районе Красноярского края утонул 4-летний мальчик, сообщили в
Днем 15 июля мальчик пошел на прогулку с дедушкой, но убежал от него. К вечеру он так и не вернулся домой, поэтому взрослые обратились в полицию. В ходе обследования поселка и прилегающей к нему территории полицейские обнаружили тело мальчика без признаков жизни в водоеме недалеко от дома.
Известно, что ребенок проживал вместе с родителями в Красноярске, а в поселке Краснокаменск гостил у бабушки и дедушки. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.