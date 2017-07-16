В Красноярске двое мужчин незаконно вырубили деревья
Растения помешали владельцам гаражей на правобережье города и они решили их уничтожить.
Растения помешали владельцам гаражей на правобережье города и они решили их уничтожить.
В Ленинском районе Красноярска незаконно спили два клена, сообщили 16 июля в городской полиции. Деревья срубили на территории гаражного массива по улице Шевченко.
Это сделали двое ранее не судимых мужчин 53 и 39 лет во время уборки на территории гаражного общества. Владельцам гаражей помешали деревья и они решили избавиться от них. «За ненадобностью они спилили два клена, нанеся тем самым ущерб государству в размере около 20 тысяч рублей», — пояснили в
В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Им может грозить штраф в размере до 500 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.