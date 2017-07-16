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09:35 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске двое мужчин незаконно вырубили деревья

Растения помешали владельцам гаражей на правобережье города и они решили их уничтожить.

В Ленинском районе Красноярска незаконно спили два клена, сообщили 16 июля в городской полиции. Деревья срубили на территории гаражного массива по улице Шевченко.

Это сделали двое ранее не судимых мужчин 53 и 39 лет во время уборки на территории гаражного общества. Владельцам гаражей помешали деревья и они решили избавиться от них. «За ненадобностью они спилили два клена, нанеся тем самым ущерб государству в размере около 20 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». В полицию о незаконной вырубке деревьев сообщили очевидцы.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Им может грозить штраф в размере до 500 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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