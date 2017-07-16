В Красноярске двое мужчин незаконно вырубили деревья

Это сделали двое ранее не судимых мужчин 53 и 39 лет во время уборки на территории гаражного общества. Владельцам гаражей помешали деревья и они решили избавиться от них. «За ненадобностью они спилили два клена, нанеся тем самым ущерб государству в размере около 20 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». В полицию о незаконной вырубке деревьев сообщили очевидцы.