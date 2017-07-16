В Омске рушится потолок отделения «Почты России»

Состояние одного из омских отделений «Почты России» напугало омичей. Горожанка Юлия Соколова сообщила в соцсетях о разрушающемся подвесном потолке в почтовом отделении № 119 в доме № 10/1 по улице Степанца.

Как сообщила омичка, здесь уже 2 раза падал подвесной потолок, во время одного из обрушений пострадал начальник отделения. Горожанка подкрепила пост в соцсетях впечатляющими фотографией и видеозаписью. Как видно, большая часть подвесного потолка отсутствует, а где-то плитки просто свисают, грозя вот-вот рухнуть вниз.

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