В Пермском крае преступник ограбил 87-летнего пенсионера
Злоумышленник отобрал у пожилого человека велосипед.
Злоумышленник отобрал у пожилого человека велосипед.
Жителя Краснокамска подозревают в ограблении пожилого человека. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник отобрал у 87-летнего пенсионера велосипед. При этом преступник угрожал старику предметом, похожим на нож.
Грабителя задержали по горячим следам. В совершении преступления подозревают ранее судимого 46-летнего мужчину. Его поместил в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Велосипед вернули владельцу.