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10:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае преступник ограбил 87-летнего пенсионера

Злоумышленник отобрал у пожилого человека велосипед.

Жителя Краснокамска подозревают в ограблении пожилого человека. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник отобрал у 87-летнего пенсионера велосипед. При этом преступник угрожал старику предметом, похожим на нож.

Грабителя задержали по горячим следам. В совершении преступления подозревают ранее судимого 46-летнего мужчину. Его поместил в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Велосипед вернули владельцу.

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