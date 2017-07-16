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09:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве ночью мужчина порезал ножом молодую девушку

Как стало известно, неизвестный тяжело травмировал ножом девушку. Возраст потерпевшей — 18 лет. Сейчас девушку в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве ночью в воскресенье неизвестный порезал ножом 18-летнюю девушку, передает dtp.kiev.ua.

Как стало известно, потерпевшая находится в критическом состоянии.

«Жуткое ЧП в Киеве на Курбаса: неизвестный тяжело травмировал ножом девушку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст потерпевшей — 18 лет.

Сейчас девушку в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Напомним, в среду, 5 июля, в Днепре возле железнодорожного вокзала мужчину ударили ножом.

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