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09:00 (мск), источник: Tengrinews

Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в ДТП: 3 человека погибли

Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в жуткое ДТП, 3 человека погибли, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Как сообщили в ДВД, 14 июля в 16.12 поступил звонок в скорую помощь Меркенского района о том, что произошло столкновение нескольких автотранспортных средств на трассе в селе Сыпытай батыр. На место происшествия выехали сотрудники полиции Меркенского района. Прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов по телефону сообщил подробности происшествия.

«Автомашина марки Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением 27-летнего водителя выехала на встречную полосу и совершила столкновение с ВАЗ 2114 и еще двумя автомашинами поочередно, одной из которых является служебная машина ДПС. Совершивший ДТП Gelendwagen являлся участником свадебного кортежа», — сообщил Сыбанкулов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ДТП на месте скончались пассажиры ВАЗ 2114 — женщина, 1962 года рождения и девочка 2015 года рождения скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин и водитель, совершивший столкновение, госпитализированы. Водитель ВАЗ скончался в больнице.

«Подозреваемый с санкции суда арестован, и ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры области. Он находится в больнице, но в отношении него принята санкция об аресте на два месяца», — заключил прокурор области.

По данным пресс-службы ДВД, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК в отношении водителя автомашины марки Mercedes Benz Gelandewagen, совершивший столкновение. Назначены ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование.

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