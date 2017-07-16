Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в ДТП: 3 человека погибли

Как сообщили в ДВД, 14 июля в 16.12 поступил звонок в скорую помощь Меркенского района о том, что произошло столкновение нескольких автотранспортных средств на трассе в селе Сыпытай батыр. На место происшествия выехали сотрудники полиции Меркенского района. Прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов по телефону сообщил подробности происшествия.

«Автомашина марки Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением 27-летнего водителя выехала на встречную полосу и совершила столкновение с ВАЗ 2114 и еще двумя автомашинами поочередно, одной из которых является служебная машина ДПС. Совершивший ДТП Gelendwagen являлся участником свадебного кортежа», — сообщил Сыбанкулов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWlTDkLlbIY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в жуткое ДТП, 3 человека погибли, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области. Как сообщили в ДВД, 14 июля в 16.12 поступил звонок в скорую помощь Меркенского района о том, что произошло столкновение нескольких автотранспортных средств на трассе в селе Сыпытай батыр. На место происшествия выехали сотрудники полиции Меркенского района. Прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов по телефону сообщил подробности происшествия. "Автомашина марки Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением 27-летнего водителя выехала на встречную полосу и совершила столкновение с ВАЗ 2114 и еще двумя автомашинами поочередно, одной из которых является служебная машина ДПС. Совершивший ДТП Gelendwagen являлся участником свадебного кортежа", - сообщил Сыбанкулов. В результате ДТП на месте скончались пассажиры ВАЗ 2114 - женщина,1962 года рождения и девочка 2015 года рождения скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин и водитель, совершивший столкновение, госпитализированы. Водитель ВАЗ скончался в больнице. "Подозреваемый с санкции суда арестован, и ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры области. Он находится в больнице, но в отношении него принята санкция об аресте на два месяца", - заключил прокурор области. По данным пресс-службы ДВД, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК в отношении водителя автомашины марки Mercedes Benz Gelandewagen, совершивший столкновение. Назначены ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/svadebnyiy-kortej-jambyilskoy-oblasti-popal-dtp-3-cheloveka-322386/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz #Алматы #Астана #Караганда #Шымкент #Туркестан #Жетысай #Сарыагаш #Актобе #Атырау #Павлодар #Тараз #Кызылорда #Семей #Кокшетау #Темиртау #Жезказган #Балхаш #Талдыкорган #Костанай #Орал #Петропавл #Оскемен #Актау #Экибастуз #Мангистау #Kz #??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Dorogi_kz Online?? (@dorogi_kz) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-15T21:45:20+00:00">Jul 15, 2017 at 2:45pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ДТП на месте скончались пассажиры ВАЗ 2114 — женщина, 1962 года рождения и девочка 2015 года рождения скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин и водитель, совершивший столкновение, госпитализированы. Водитель ВАЗ скончался в больнице.

«Подозреваемый с санкции суда арестован, и ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры области. Он находится в больнице, но в отношении него принята санкция об аресте на два месяца», — заключил прокурор области.