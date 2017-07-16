Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в ДТП: 3 человека погибли
Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в жуткое ДТП, 3 человека погибли, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в жуткое ДТП, 3 человека погибли, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в ДВД, 14 июля в 16.12 поступил звонок в скорую помощь Меркенского района о том, что произошло столкновение нескольких автотранспортных средств на трассе в селе Сыпытай батыр. На место происшествия выехали сотрудники полиции Меркенского района. Прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов по телефону сообщил подробности происшествия.
«Автомашина марки
В результате ДТП на месте скончались пассажиры ВАЗ 2114 — женщина, 1962 года рождения и девочка 2015 года рождения скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин и водитель, совершивший столкновение, госпитализированы. Водитель ВАЗ скончался в больнице.
«Подозреваемый с санкции суда арестован, и ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры области. Он находится в больнице, но в отношении него принята санкция об аресте на два месяца», — заключил прокурор области.
По данным