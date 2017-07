Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в ДТП: 3 человека погибли

Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в жуткое ДТП, 3 человека погибли, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области. Как сообщили в ДВД, 14 июля в 16.12 поступил звонок в скорую помощь Меркенского района о том, что произошло столкновение нескольких автотранспортных средств на трассе в селе Сыпытай батыр. На место происшествия выехали сотрудники полиции Меркенского района. Прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов по телефону сообщил подробности происшествия. "Автомашина марки Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением 27-летнего водителя выехала на встречную полосу и совершила столкновение с ВАЗ 2114 и еще двумя автомашинами поочередно, одной из которых является служебная машина ДПС. Совершивший ДТП Gelendwagen являлся участником свадебного кортежа", - сообщил Сыбанкулов. В результате ДТП на месте скончались пассажиры ВАЗ 2114 - женщина,1962 года рождения и девочка 2015 года рождения скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин и водитель, совершивший столкновение, госпитализированы. Водитель ВАЗ скончался в больнице. "Подозреваемый с санкции суда арестован, и ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры области. Он находится в больнице, но в отношении него принята санкция об аресте на два месяца", - заключил прокурор области. По данным пресс-службы ДВД, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК в отношении водителя автомашины марки Mercedes Benz Gelandewagen, совершивший столкновение. Назначены ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/svadebnyiy-kortej-jambyilskoy-oblasti-popal-dtp-3-cheloveka-322386/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz #Алматы #Астана #Караганда #Шымкент #Туркестан #Жетысай #Сарыагаш #Актобе #Атырау #Павлодар #Тараз #Кызылорда #Семей #Кокшетау #Темиртау #Жезказган #Балхаш #Талдыкорган #Костанай #Орал #Петропавл #Оскемен #Актау #Экибастуз #Мангистау #Kz #??

