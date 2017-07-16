Такси попало в смешное ДТП на пустой дороге в центре Красноярска (видео)

В центре Красноярска — на перекрестке улиц Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата — столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 6:16 часов утра 16 июля на глазах у полицейских.

Как видно на кадрах с уличной камеры наблюдения, две машины столкнулись на полной скорости на пустом перекрестке. После этого их отбросило на пешеходный переход. Один из участников ДТП — водитель такси — сразу же после столкновения снял с крыши опознавательную шашку и спрятал ее в салон. А через несколько секунд к месту аварии подъехала полицейская машина.

По предварительным данным, пассажиров в разбившихся машинах не было, водители в ДТП не пострадали. Кто из них нарушил ПДД и проехал на красный сигнал светофора, неизвестно. Интернет-пользователи пошутили о невнимательности обоих водителей на пустой дороге: «Они как созданы были друг для друга».