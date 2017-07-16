На заброшенной стройке в Омске разбился ребенок

На известном долгострое в Нефтяниках на улице Химиков, дом 28, несчастный случай. Вчера на стройку проник мальчик, сорвался и упал девятого этажа на третий.

Сообщение о происшествии появилось в паблике «ЧП Омск». Как сообщают горожане, вызвавшие «скорую», подросток получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Однако ребенок погиб во время операции, медики уже не могли его спасти.

Это уже второй несчастный случай на небезызвестной стройке. Неделю назад погибла девочка — упала с четвертого этажа.