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10:12 (мск), источник: Om1.ru

На заброшенной стройке в Омске разбился ребенок

Трагедия произошла на долгострое на улице Химиков. Подросток сорвался с девятого этажа, вскоре скончался в больнице.

На известном долгострое в Нефтяниках на улице Химиков, дом 28, несчастный случай. Вчера на стройку проник мальчик, сорвался и упал девятого этажа на третий.

Сообщение о происшествии появилось в паблике «ЧП Омск». Как сообщают горожане, вызвавшие «скорую», подросток получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Однако ребенок погиб во время операции, медики уже не могли его спасти.

Это уже второй несчастный случай на небезызвестной стройке. Неделю назад погибла девочка — упала с четвертого этажа.

Отметим, стройка уже давно вызывала беспокойство у омичей. Долгострой облюбовали дети, их не останавливал даже забор.

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