На заброшенной стройке в Омске разбился ребенок
Трагедия произошла на долгострое на улице Химиков. Подросток сорвался с девятого этажа, вскоре скончался в больнице.
Трагедия произошла на долгострое на улице Химиков. Подросток сорвался с девятого этажа, вскоре скончался в больнице.
На известном долгострое в Нефтяниках на улице Химиков, дом 28, несчастный случай. Вчера на стройку проник мальчик, сорвался и упал девятого этажа на третий.
Сообщение о происшествии появилось в паблике «ЧП Омск». Как сообщают горожане, вызвавшие «скорую», подросток получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Однако ребенок погиб во время операции, медики уже не могли его спасти.
Это уже второй несчастный случай на небезызвестной стройке. Неделю назад погибла девочка — упала с четвертого этажа.
Отметим, стройка уже давно вызывала беспокойство у омичей. Долгострой облюбовали дети, их не останавливал даже забор.