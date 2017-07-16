На воронежском посту ДПС задержан водитель Фольксвагена с оружием и боеприпасами

Однако, разговаривая с автомобилистом, стражи порядка обратили внимание, что он явно из-за чего-то нервничает и ведет себя подозрительное. В связи с этим автоинспекторы решили досмотреть автомобиль — как оказалось не зря: в салоне машины находились пять патронов калибра 9 мм и пистолет короткоствольный нарезной пистолет ИЖ в рабочем состоянии.

Найденное оружие и боеприпасы были изъяты, а их владелец задержан. В отделе полиции 41-летний водитель иномарки рассказал, что возил с собой пистолет и патроны на случай самообороны. Тем не менее, никаких разрешительных документов на оружие у мужчины не было, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку оружия и боеприпасов.