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19:19 (мск), источник: 36on.ru

На воронежском посту ДПС задержан водитель Фольксвагена с оружием и боеприпасами

В Воронеже полицейские разбираются с водителем автомобиля «Фольксваген», в салоне которого было найдено оружие и боеприпасы.

По данным областного управления МВД, инцидент произошел на посту ДПС в Новоусманском районе, на 520 километре федеральной автомагистрали М-4 Дон. Здесь автоинспекторы остановили микроавтобус Фольксвагена, водитель которого совершил административное нарушение.

Однако, разговаривая с автомобилистом, стражи порядка обратили внимание, что он явно из-за чего-то нервничает и ведет себя подозрительное. В связи с этим автоинспекторы решили досмотреть автомобиль — как оказалось не зря: в салоне машины находились пять патронов калибра 9 мм и пистолет короткоствольный нарезной пистолет ИЖ в рабочем состоянии.

Найденное оружие и боеприпасы были изъяты, а их владелец задержан. В отделе полиции 41-летний водитель иномарки рассказал, что возил с собой пистолет и патроны на случай самообороны. Тем не менее, никаких разрешительных документов на оружие у мужчины не было, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку оружия и боеприпасов.

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