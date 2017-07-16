На воронежском посту ДПС задержан водитель Фольксвагена с оружием и боеприпасами
В Воронеже полицейские разбираются с водителем автомобиля «Фольксваген», в салоне которого было найдено оружие и боеприпасы.
В Воронеже полицейские разбираются с водителем автомобиля «Фольксваген», в салоне которого было найдено оружие и боеприпасы.
По данным областного управления МВД, инцидент произошел на посту ДПС в Новоусманском районе, на 520 километре федеральной автомагистрали М-4 Дон. Здесь автоинспекторы остановили микроавтобус Фольксвагена, водитель которого совершил административное нарушение.
Однако, разговаривая с автомобилистом, стражи порядка обратили внимание, что он явно
Найденное оружие и боеприпасы были изъяты, а их владелец задержан. В отделе полиции 41-летний водитель иномарки рассказал, что возил с собой пистолет и патроны на случай самообороны. Тем не менее, никаких разрешительных документов на оружие у мужчины не было, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку оружия и боеприпасов.