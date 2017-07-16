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10:30 (мск), источник: ТАСС

В Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими

Пострадали 30 человек, включая водителя автобуса.

ЙОШКАР-ОЛА, 16 июля. /ТАСС/. Автобус с рабочими опрокинулся в Моркинском районе республики Марий Эл.

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Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по региону.

«Автобус вез рабочих на птицефабрику “Акашевская”. По предварительным данным, водитель заснул за рулем и допустил опрокидывание. Пострадали 30 человек, включая водителя», — отметили в пресс-службе, добавив, что погибших нет.

По словам собеседника агентства, травмы средней тяжести, в том числе переломы, получили шесть человек, сейчас им оказывается необходимая помощь. У остальных пострадавших легкие травмы.

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