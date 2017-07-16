В Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими
Пострадали 30 человек, включая водителя автобуса.
Пострадали 30 человек, включая водителя автобуса.
Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в
«Автобус вез рабочих на птицефабрику “Акашевская”. По предварительным данным, водитель заснул за рулем и допустил опрокидывание. Пострадали 30 человек, включая водителя», — отметили в
По словам собеседника агентства, травмы средней тяжести, в том числе переломы, получили шесть человек, сейчас им оказывается необходимая помощь. У остальных пострадавших легкие травмы.