Легковушка влетела в палатки отдыхающих на пляже в Приморье
Легковушка влетела в палатки отдыхающих на пляже в Приморье.
Легковушка влетела в палатки отдыхающих на пляже в Приморье.
На пляже в Ливадии чудом удалось избежать трагедии — уходя от столкновения, автолюбитель наехал на палатки отдыхающих, об этом сообщает ИА «Дейта.ру».
По словам очевидцев, ДТП произошло
В это время, водитель второго атво, уходя от столкновения, совершил наезд на бетонный блок и палатки отдыхающих.
По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.