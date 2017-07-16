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10:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Легковушка влетела в палатки отдыхающих на пляже в Приморье

Легковушка влетела в палатки отдыхающих на пляже в Приморье.

На пляже в Ливадии чудом удалось избежать трагедии — уходя от столкновения, автолюбитель наехал на палатки отдыхающих, об этом сообщает ИА «Дейта.ру».

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за водителя Prado, который попытался совершить разворот через сплошную полосу.

В это время, водитель второго атво, уходя от столкновения, совершил наезд на бетонный блок и палатки отдыхающих.

По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.

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