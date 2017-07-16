Челябинка задержана за нападение с ножом на своего сожителя
Жительница Калининского района ранила друга в живот.
Жительница Калининского района ранила друга в живот.
Жительница Калининского района Челябинска подозревается в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю, сообщают в
15 июля 29-летняя женщина в ходе ссоры схватилась за нож и ударила 44-летнего мужчину в живот. Челябинца доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в изолятор временного содержания», — рассказывают в ведомстве.