В Ростовской области два человека погибли при пожаре
КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Пожар в городе Семикаракорске Ростовской области в ночь на воскресенье унес жизни двух человек, сообщает
КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Пожар в городе Семикаракорске Ростовской области в ночь на воскресенье унес жизни двух человек, сообщает
Уточняется, что сообщение о пожаре в летней кухне в Семикаракорске поступило в 02.45 мск в воскресенье. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
В 03.00 мск. пожар был ликвидирован. «На месте пожара обнаружены двое погибших. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.