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10:42 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области два человека погибли при пожаре

КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Пожар в городе Семикаракорске Ростовской области в ночь на воскресенье унес жизни двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что сообщение о пожаре в летней кухне в Семикаракорске поступило в 02.45 мск в воскресенье. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

В 03.00 мск. пожар был ликвидирован. «На месте пожара обнаружены двое погибших. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

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