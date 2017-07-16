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10:26 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону обрушилась стена двухэтажного дома

КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Стена двухэтажного четырехквартирного дома обрушилась в Ростове-на-Дону, жильцы эвакуированы, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по региону Галина Гагалаева.

По ее данным, обрушение части несущей стены дома произошло в субботу в ходе строительных работ и разрытия котлована по улице Серафимовича в Ростове-на-Дону.

«Пострадавших нет. На месте ведутся работы по укреплению конструкции домовладения и устранению деформаций. Жильцы дома эвакуированы», — пояснила Гагалаева.

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Она добавила, что проводится доследственная проверка.

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