В Ростове-на-Дону обрушилась стена двухэтажного дома
КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Стена двухэтажного четырехквартирного дома обрушилась в
КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Стена двухэтажного четырехквартирного дома обрушилась в
По ее данным, обрушение части несущей стены дома произошло в субботу в ходе строительных работ и разрытия котлована по улице Серафимовича в
«Пострадавших нет. На месте ведутся работы по укреплению конструкции домовладения и устранению деформаций. Жильцы дома эвакуированы», — пояснила Гагалаева.
Она добавила, что проводится доследственная проверка.