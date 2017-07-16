После гибели шахтеров в Свердловской области возбудили два уголовных дела

Ранее сообщалось, что 9 и 13 июля на двух шахтах Североуральского городского округа произошли инциденты, связанные с гибелью работников. В первом случае погиб машинист электровоза 1968 года рождения, во втором — шахтер-проходчик 1972 года рождения.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей “нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным следствия, гибель машиниста электровоза произошла 9 июля в результате столкновения двух электровозов на шахте «Кальинская». Во втором случае, произошедшем 13 июля на шахте «Ново-Кальинской», шахтер-проходчик погиб от травм, полученных при обвале горной породы.