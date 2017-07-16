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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нуримановском районе Башкирии образовался огромный карстовый провал

Жителей деревни отрезало от мира.

— Нам послезавтра улетать, а муж мой на том берегу, — сообщила о происшествии жительница деревни Ишмуратово, что в Нуримановском районе Башкирии.

После сильного ливня в минувшую субботу, 15 июля, село разделило на две части. Те, кто не успел уехать, оказались отрезаны от мира. Местные жители в шоке.

— Нам обещали пригнать технику и придумать, как исправить ситуацию, — рассказала «Комсомолке» автор видеоролика.

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Сейчас власти Нуримановского района разбираются в происшествии. Специалисты выясняют истинные причины провала.

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