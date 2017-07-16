Пропавший весной житель Астаны найден в реке вместе с машиной

Источник: Tengrinews

Официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил информацию о том, что тело мужчины было найдено в реке сегодня утром.

«16 июля в 08.47 в Коргалжынском районе Акмолинской области, в 5 километрах южнее села Алгабас, из реки Нура извлечена автомашина марки Toyota Runner, в которой обнаружено тело мужчины 1984 года рождения, который 22 апреля выехал на рыбалку и не вернулся», — сообщил Иманкулов.

Читайте также Пропавшая по дороге за тортом школьница найдена в Павлодаре

Пресс-секретарь ДВД Акмолинской области Гульнар Пинчук сообщила подробности.

«В ходе поисковых мероприятий из числа сотрудников РОВД, ДЧС, а также общественности была найдена машина, в которой находился труп ранее пропавшего 22 апреля 2017 года Кусаинова Берика Керибаевича 1984 года рождения. В настоящее время ведутся работы по изучению данной машины. Розыскное дело было заведено, сейчас будут проводится соответствующие экспертизы и будет решаться вопрос о принятии процессуального решения какого-то в рамках розыскного дела», — сообщила Пинчук.