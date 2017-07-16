Пропавший весной житель Астаны найден в реке вместе с машиной
Пропавший весной житель Астаны найден в реке вместе с машиной в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Пропавший весной житель Астаны найден в реке вместе с машиной в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил информацию о том, что тело мужчины было найдено в реке сегодня утром.
«16 июля в 08.47 в Коргалжынском районе Акмолинской области, в 5 километрах южнее села Алгабас, из реки Нура извлечена автомашина марки Toyota Runner, в которой обнаружено тело мужчины 1984 года рождения, который 22 апреля выехал на рыбалку и не вернулся», — сообщил Иманкулов.
«В ходе поисковых мероприятий из числа сотрудников РОВД, ДЧС, а также общественности была найдена машина, в которой находился труп ранее пропавшего 22 апреля 2017 года Кусаинова Берика Керибаевича 1984 года рождения. В настоящее время ведутся работы по изучению данной машины. Розыскное дело было заведено, сейчас будут проводится соответствующие экспертизы и будет решаться вопрос о принятии процессуального решения
Напомним, о пропаже мужчины сообщила жена пропавшего, записав видеообращение. Берик Кусаинов, по словам родственников, работал в охранной фирме ТОО «SSS Group», которая охраняет два объекта