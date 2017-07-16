В Волгоградской области из-за водителя, решившегося на обгон, один человек погиб, двое попали в больницу
Все пострадавшие — пассажиры транспортного средства, водитель которого соблюдал правила дорожного движения.
Все пострадавшие — пассажиры транспортного средства, водитель которого соблюдал правила дорожного движения.
Виновником страшного ДТП, в котором погибла 49-летняя женщина и был травмирован подросток, являлся 32-летний водитель «Фольксваген Пассат».
В 18.10 на 124 км автодороги «Иловатка — Старая Полтавка — Палласовка — Николаевск» он решил пойти на обгон, однако, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Рено Логан», которой управлял 39-летний мужчина.
В лобовом столкновении пострадали трое.
— В результате ДТП 49-летняя пассажирка «Рено Логан» скончалась от полученных травм, двое пассажиров, 13 и 25 лет, находившиеся на заднем сидении автомобиля, доставлены в медучреждение, — сообщает