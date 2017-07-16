В Волгоградской области из-за водителя, решившегося на обгон, один человек погиб, двое попали в больницу

В 18.10 на 124 км автодороги «Иловатка — Старая Полтавка — Палласовка — Николаевск» он решил пойти на обгон, однако, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Рено Логан», которой управлял 39-летний мужчина.