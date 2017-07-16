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12:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области из-за водителя, решившегося на обгон, один человек погиб, двое попали в больницу

Все пострадавшие — пассажиры транспортного средства, водитель которого соблюдал правила дорожного движения.

Виновником страшного ДТП, в котором погибла 49-летняя женщина и был травмирован подросток, являлся 32-летний водитель «Фольксваген Пассат».

В 18.10 на 124 км автодороги «Иловатка — Старая Полтавка — Палласовка — Николаевск» он решил пойти на обгон, однако, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Рено Логан», которой управлял 39-летний мужчина.

В лобовом столкновении пострадали трое.

— В результате ДТП 49-летняя пассажирка «Рено Логан» скончалась от полученных травм, двое пассажиров, 13 и 25 лет, находившиеся на заднем сидении автомобиля, доставлены в медучреждение, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

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