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20:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Крупный пожар произошел в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска Нижегородской области

Крупный пожар произошел в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, 16 июля в 07:45 поступило сообщение о пожаре в восточной промзоне на Игумновском шоссе г. о.г. Дзержинск.

«На месте установлено: кирпичное одноэтажное здание, в котором располагается цех по разливу растворителя (производственная площадка ОАО “Астат”). На момент прибытия первых пожарно-спасательных отрядов горела кровля, была угроза распространения огня на три стоящие неподалёку фуры. Принятым мерами фуры были эвакуированы на безопасное расстояние. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. В 8:45 пожар был локализован на площади 600 кв м. На месте работали 47 человек и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

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