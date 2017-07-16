Крупный пожар произошел в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска Нижегородской области
Крупный пожар произошел в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Крупный пожар произошел в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно опубликованной информации, 16 июля в 07:45 поступило сообщение о пожаре в восточной промзоне на Игумновском шоссе г. о.г. Дзержинск.
«На месте установлено: кирпичное одноэтажное здание, в котором располагается цех по разливу растворителя (производственная площадка ОАО “Астат”). На момент прибытия первых