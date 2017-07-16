Крупный пожар произошел в промзоне на Игумновском шоссе Дзержинска Нижегородской области

«На месте установлено: кирпичное одноэтажное здание, в котором располагается цех по разливу растворителя (производственная площадка ОАО “Астат”). На момент прибытия первых пожарно-спасательных отрядов горела кровля, была угроза распространения огня на три стоящие неподалёку фуры. Принятым мерами фуры были эвакуированы на безопасное расстояние. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. В 8:45 пожар был локализован на площади 600 кв м. На месте работали 47 человек и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.