Два человека спасены при пожаре в минской многоэтажке
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека спасены при пожаре в многоэтажном доме по улице Харьковской в Минске, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека спасены при пожаре в многоэтажном доме по улице Харьковской в Минске, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.
Пожар произошел днем 15 июля. В квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажного здания, произошло загорание имущества в жилой комнате на площади 12 кв. м.
Работники МЧС с использованием специальных масок спасли хозяйку квартиры (пенсионерку со второй группой инвалидности) и ее мужа с третьей группой инвалидности. Жильцы не пострадали. В результате пожара повреждено имущество в квартире, оконный блок, межкомнатная дверь, закопчена квартира и подъезд.
В Могилевской области 16 июля в 3 часа 48 мин. поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Старые Чемоданы Шкловского района. На пожаре погиб хозяин 1970 года рождения. В результате возгорания повреждено имущество в доме. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.