Два человека спасены при пожаре в минской многоэтажке

Источник: БЕЛТА

Пожар произошел днем 15 июля. В квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажного здания, произошло загорание имущества в жилой комнате на площади 12 кв. м.

Работники МЧС с использованием специальных масок спасли хозяйку квартиры (пенсионерку со второй группой инвалидности) и ее мужа с третьей группой инвалидности. Жильцы не пострадали. В результате пожара повреждено имущество в квартире, оконный блок, межкомнатная дверь, закопчена квартира и подъезд.